Gala du Flandrien – Lotte Kopecky élue Flandrienne de l’année

Comme Remco Evenepoel chez les messieurs, Lotte Kopecky a réalisé une saison cycliste 2022 XXL. C’est donc très logiquement que la Belge de 26 ans a été élue Flandrienne de l’année, mardi à Bruges.

C’est la troisième fois de suite que la pensionnaire de l’équipe SD Worx reçoit cette distinction organisée par le quotidien Het Nieuwsblad. Avec 125 points, la championne de Belgique du chrono a devancé Julie De Wilde (Plantur-Pura/92), Shari Bossuyt (Canyon//SRAM/71), Febe Jooris (48) et la spécialiste du cyclocross Sanne Cant (Plantur-Pura/19).

Ce troisième sacre permet à Kopecky d’égaler Grace Verbeecke et Jolien D’hoore comme cyclistes les plus récompensées. Cette saison, l’Anversoise de 26 ans a notamment remporté les Strade Bianche et le Tour des Flandres avant d’échouer à la 2e place de Paris-Roubaix.

Neuf fois sur le podium d’une étape sur les grands tours, sans jamais parvenir à lever les bras, Kopecky a ponctué sa saison sur route par une médaille d’argent lors de la course en ligne des Mondiaux en Australie. Elle a magnifié son palmarès 2022 en ajoutant quatre médailles d’or sur la piste.

Championne d’Europe de la course aux points et de la course à l’élimination à Munich en août, elle a ponctué son année civile avec deux titres mondiaux, lors de la course à l’élimination et de l’américaine, avec Shari Bossuyt, la semaine dernière à Saint-Quentin-en-Yvelines.