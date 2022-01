Gala de cirque contemporain à Gembloux

Une grande fête qui promet d’être riche en émotion, rire, surprises et émerveillements. Un week-end dédié à l’art du cirque et dont le spectacle s’inscrit dans la thématique du Cirque contemporain et de la Magie nouvelle. Au programme : numéro d’acroballe, tissu aérien, cerceau aérien, jonglerie…

Deux représentations exceptionnelles de niveau international. Xavier Martin est responsable de communication à l’Atrium. Il nous rappelle tout d’abord qu’à Gembloux, le cirque, c’est une tradition…