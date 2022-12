Gala chantera "Freed From Desire" pour soutenir les Bleus

La chanteuse italo-américaine derrière Freed from Desire a apporté son soutien aux Bleus : "Je suis heureuse que les joueurs français la chantent, car la France m’a toujours bien reçue, j’ai été disque de diamant ici et j’y suis en ce moment, mais cette chanson a connu bien d’autres vies, a uni tellement de personnes différentes, c’est ça qui me réjouit".

Gala a même exprimé son souhait d’aller chanter au Gatar pour les soutenir : "Je suis prête à le faire avec l’équipe de France. J’adore votre pays". Charts in france nous rapporte que c’est chose faite, la chanteuse se produira lors d’un concert en parallèle de la finale, le Qatar Fashion United et partagera la scène avec Khaled et Dj Snake. Elle sera au plus près des joueurs, si jamais ils ramènent la coupe.

Le titre Freed from Desire (Libérée du désir) se comprend comme un hymne féministe. Mais au départ il n’en était pas un "c’est un morceau qui parle d’énergie et de résilience, je comprends qu’on l’associe à la volonté de marquer un but" explique Gala à l’AFP.

Finalement, le morceau de Gala a été repris dans de nombreux contextes, comme hymne à la libération (pour les féministes, la communauté LGBTQIA +, les défenseurs de l’environnement) dans le milieu du sport par les vainqueurs ou les outsiders mais aussi pour son propre salut.