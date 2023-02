Gainsbourg : les dernières fois en studio et sur scène

Un peu de français, pour changer…

On évoque rarement des artistes francophones dans Last Time mais ici nous allons aborder quelqu’un qui a flirté avec le rock, le reggae, la new wave, Serge Gainsbourg.

Et donc on va s’attaquer à ses Last Time, tout d’abord du côté du studio, avec un dernier album son 17e, baptisé You’re Under Arrest et sorti le 2 novembre 1987, album enregistré en partie à Paris et en partie dans le New Jersey

Avec ici une histoire très new-yorkaise au cœur de cet album. Gainsbourg y revient à ce principe d’album concept, principe qu’il avait pas mal développé dans les années 70 avec l’Histoire de Melody Nelson ou encore par exemple L’homme à tête de chou. Par album concept on entend que ce n’est..

(la suite en audio).

