Gail Ann Dorsey, de David Bowie à -M-, une bassiste d’exception

Après ce premier album, Gail Ann Dorsey s’oriente vers une carrière de musicienne de session et de tournée. Pourtant Gail Ann n’a aucune formation musicale, elle ne sait pas lire la musique, ne connaît ni la théorie, ni les gammes. Elle entend juste une chanson, la découvre et la joue. Du pur instinct. Quand David Bowie la contacte elle pense être engagée pour une tournée de 6 semaines, elle est reste 20 ans ! Vingt ans de tournées, de compositions et de studios.

Un moment emblématique de sa carrière est le duo qu’elle interprète avec lui ; ''Under Pressure''. Bowie lui donne deux semaines pour apprendre le chant et la basse. Un véritable défi !

"J’ai bossé avec un métronome, lentement et de plus en plus vite. Je l’ai tellement répété que je peux aujourd’hui vous la jouer les yeux fermés. C’était émouvant pour moi car Queen est mon groupe préféré, tous les soirs avant de chanter cette chanson, j’ai levé les yeux vers les lumières et pensé à Freddie."

Sur scène elle sidère le public, leur complicité apporte beaucoup aux concerts. Gail Ann Dorsey continue de tourner avec David Bowie jusqu’au Live final en 2006 à New-York. Elle participe également à l’avant-dernier l’album de Bowie ''The Next Day'' en 2013. Pour la bassiste, David Bowie a été un incroyable mentor qui l’a fait grandir grâce à son infinie confiance, il lui a véritablement permis de se révéler en tant que musicienne.