Gaïaland, une tribu sous influence : la fin d’un rêve écologique

La série documentaire d’Yvonne Debeaumarché et Hannu Kontturi se termine le 9 octobre sur La Une.

Pour les personnes ayant loupé les deux premiers épisodes (ces derniers étant toujours disponibles sur Auvio), la série documentaire "Gaïaland" revient sur une communauté écologiste souhaitant développer une tribu en communion avec la nature. Nous sommes dans les années 70 et les enjeux environnementaux sont déjà dans la tête de plusieurs personnes. Certaines vont ainsi se rassembler sous le nom de "La Tribu", mené par un homme qui promet de leur enseigner ses connaissances tribales. Le groupe va alors se lancer dans une marche autour de la planète pour éveiller les consciences sur les dangers climatiques. Ce projet va subir les soupçons de manipulation de ses membres, "La Tribu" évoquant plus une secte dans son fonctionnement. Leur marche va donc plus s’apparenter à une fuite avec les proches des adeptes.