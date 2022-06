Gaia supprime le député Pierre Kompany de sa liste de membres après son vote sur l'abattage sans étourdissement

L'association de défense du bien-être animal GAIA a décidé d'exclure le député (Les Engagés) Pierre Kompany. Ce vendredi, au Parlement bruxellois, une proposition d'ordonnance visant à interdire l'abattage d'animaux sans étourdissement préalable a été rejetée de justesse : 42 contre, 38 pour et 8 abstentions. Parmi les opposants se trouve donc Pierre Kompany, par ailleurs membre de Gaia.

"Le comportement électoral de M. Kompany nuit aux intérêts fondamentaux du bien-être de milliers d'ovins et de bovins abattus sans étourdissement, qui continueront à endurer des douleurs extrêmes et des souffrances considérables scientifiquement prouvées à l’abattoir d’Anderlecht. Il est donc inacceptable qu'un membre de GAIA, en sa qualité de député, vote en faveur du maintien de l'abattage sans étourdissement et donc contre la prévention de la souffrance animale évitable", déclare le président de GAIA, Michel Vandenbosch dans un communiqué.

L'exclusion de Pierre Kompany en tant que membre de Gaia prend effet immédiatement. "GAIA a tenté à plusieurs reprises, par téléphone et par courrier électronique, de parler à M. Kompany de la question de l'abattage sans étourdissement et lui a également fourni des informations écrites sur le sujet. En vain. Le fait que Pierre Kompany ait voté contre l’interdiction vendredi lui ferme les portes de GAIA", conclut l'association animalière.