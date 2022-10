Gaia fête ses 30 ans à Bruxelles

L'organisation de défense des animaux Gaia célèbre ses 30 ans cette année. Pour marquer le coup, elle est revenue dimanche après-midi à Brussels Expo sur "ses grandes victoires et ses campagnes mémorables".

L'association avait convié les trois ministres compétents pour le Bien-être animal en Belgique: Ben Weyts pour la Flandre, Céline Tellier pour la Wallonie et Bernard Clerfayt pour Bruxelles, ainsi que le prince Laurent, dont la Fondation présente presque la même longévité que Gaia.

Les responsables de l'ASBL ont mis sur la table les "perspectives d'avenir" pour les animaux et les objectifs de Gaia pour les 30 prochaines années. L'organisation entend rassembler les personnes engagées pour une reconnaissance du droit des animaux en Belgique, et milite pour leur bien-être.

Fondée en 1992, l'ASBL Groupe d'Action dans l'Intérêt des Animaux compte plus de 80.000 membres et sympathisants. Gaia dénonce la cruauté et la maltraitance organisées envers les animaux au moyen d'enquêtes et de campagnes actives et pacifiques. Elle s'appuie entièrement sur les cotisations de ses membres, sur des dons pour ses campagnes pour les animaux ainsi que sur l'action de ses bénévoles. Gaia a accroché à son tableau de chasse de ces dernières années l'interdiction des carrousels à poneys, la fin de la vente de viande de kangourou dans les supermarchés belges, ou encore l'amélioration des conditions des courses hippiques de Waregem, l'un de ses chevaux de bataille depuis ses débuts. Elle est également connue pour commercialiser depuis 2008 du Faux Gras, un substitut végétal au foie gras dont elle dénonce les conditions de fabrication. Elle a reçu au cours de son histoire le soutien de personnalités diverses, allant de Jean-Claude Van Damme à Pamela Anderson en passant par Kevin Borlée.