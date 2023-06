Gagnez votre visite guidée pour l'expo de Jaume Plensa au coeur de Mons le 16/07

Durant ses travaux de rénovation, le BAM (Beaux-Arts Mons) présente hors de ses murs une exposition exceptionnelle en plein air consacrée à l’artiste sculpteur, dessinateur et graveur catalan, Jaume Plensa. De Rio de Janeiro à Salzbourg en passant par New-York et Chicago, son œuvre a acquis une reconnaissance internationale. Près de vingt sculptures et installations s'intègrent cet été dans l’espace public montois.

Les sculptures de Jaume Plensa ont cette particularité de dégager une énergie spirituelle que l'artiste cultive en dehors de toute cadre religieux. Ce véritable face à face entre le sculpteur catalan et le patrimoine exceptionnel a pour ambition de faire émerger la part sacrée de ce quartier qui constitue l'essence originelle de Mons.

Pour la toute première fois dans la cité du Doudou, prend place une exposition à caractère muséal de sculptures iconiques : vous pourrez la parcourir de la Grand’Place à la collégiale Sainte-Waudru en passant par le jardin du Mayeur et la salle Saint-Georges - chapelle désacralisée- tout récemment rénovée et rouverte pour cette occasion inédite.