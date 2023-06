Gagnez votre session de karaoké entre potes à Bruxelles

KaraFun Bruxelles c’est un superbe bar monochrome bleu majorelle avec une carte drinks & food locale et équitable et c’est surtout 12 salles de karaoké privatives de 4 à 30 personnes. Dans ce lieu emblématique et art déco, chaque box plonge les participants dans une expérience singulière et trendy. De la Gold room à la Battle en passant par la Museum où trône une peinture de Céline en Joconde. C’est à vous de choisir le décor de votre soirée la plus karaFUN de l’année.

Encore démodé, il y a quelques années, le karaoké est de retour au top de la hype. Ce concept inspiré du Japon invite les participants à interpréter leurs hits préférés en groupe. Des box conçues comme des mini salles de concert ultra high tech où tout est contrôlable : son et lumière, boules à facettes, machine à fumée, … Les chanteurs sont plongés dans une expérience unique. Via les tablettes, commandez vos boissons, fooding et sirotez votre cocktail servi directement dans votre salle !

Une soirée inoubliable assurée dans un cadre strass et paillettes. Que vous soyez entre amis, en team building, en famille ou pour l’anniversaire de vos kids, en petit comité et totalement décomplexé, la marque tiendra sa promesse : BE A SUPERSTAR !

KaraFun est le leader mondial du karaoké avec plus de 40 000 titres dans son catalogue, de Daniel Balavoine aux Spice Girls et leur “wannabe” en passant par “djadja” de Aya Nakamura. Qui sait quelles personnalités bruxelloises nous pourrons y retrouver… KaraFun Bruxelles est le 2ème établissement de la marque et le plus grand de la capitale. Le premier, situé à Lille est un succès, il est le plus grand bar karaoké d’Europe avec 18 salles pouvant accueillir de 2 à 70 chanteurs.