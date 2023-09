Gagnez votre retour dans une salle d'arcade des années 90

Du lundi au jeudi, Béné débarque avec vos titres préférés des années 90 et 2000 avec "Tipik à l'ancienne"!

Ce mercredi, elle vous offre l'occasion de retomber en plein milieu des années 90 avec 4 accès à Gate Ninety Wolrd à Nivelles!

Gate Ninety Wolrd, c'est une salle d'arcades INCROYABLE avec plus de 50 arcades et flippers sur une surface de plus de 270m²!

Tous les jeux en Free Play (fini les pièces à glisser dans la machine) et sans limite de temps (à part l’heure de fermeture bien sur ^^)

Street Fighter 2, Final Fight, …de bornes dédiées pour une immersion totale : travaillez votre rythme sur la Bishi Bashi Channel, contrôlez vos dérapages sur Out Run2 ou dézinguer du Transformers sur le Transformers Shadow Rising. Sans oublier de se défouler sur une multitude de flippers.

Pour gagner votre retour dans le passé, écoutez "Tipik à l'ancienne" ce mercredi de 9h à 10h.