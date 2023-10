Gagnez votre précieux sésame pour la prochaine Fifty Session avec Louis Culture et Zéphir

Moins d’un mois après une soirée réunissant la québécoise Charlotte Cardin et l’artiste belge Porcelain ID, les Fifty Session remettent le couvert avec un line up d’exception. D’un côté, Louis Culture, star montante du rap londonien qui, avant de s’arrêter au Botanique en avril prochain, teasera son show du côté du C12 en exclusivité. Il sera secondé par le belge Zéphir, que l’on vous présentait il y a quelques mois, un rappeur et chanteur aux influences pop, hip-hop et jazz qui vient de dévoiler son premier album, Clyde. Jam vous offre la possibilité de remporter 20x2 places pour cette belle soirée de showcases qui aura lieu le mercredi 25 octobre prochain au C12. Pour jouer, rendez-vous au bas de cet article.