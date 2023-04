Gagnez votre pass pour assister à toutes les séances du Brussels Short Film Festival.

On doit à Jean-Benoît Ugeux la réalisation de plusieurs courts-métrages, comme " Fratres " en 2021 ou " Abada " en 2020. Il a aussi remporté le Magritte 2017 du meilleur second rôle pour " Le fidèle " de Michaël R. Roskam, avec Matthias Schoenaerts et donne la réplique à Jean-Dujardin dans " I Feel Good " de Delépine et Kervern.

Pour la compétition nationale de cette 26e édition du BSFF, c’est un court-métrage documentaire de Jean-François Ugeux qui a été sélectionné : Arbres (21’), une réflexion sur le cycle de la nature et de la vie humaine, qui a déjà reçu un Magritte en mars 2023 et un Bayard d’or en octobre 2022 au Festival Francophone de Namur.