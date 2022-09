Gagnez votre nuitée à Bruxelles pour découvrir le BD Comic Strip Festival !

Houba ! Houba ! La Fête de la BD est de retour dans sa forme originelle du 9 au 11 septembre !

Après deux années d’éditions adaptées en raison de la situation sanitaire, la Fête de la BD revient enfin sous sa forme originelle, du 9 au 11 septembre. Cette année, pour son come-back, elle devient le BD Comic Strip Festival. Et ce n’est pas tout, le festival change également de décor et pose ses planches dans la sublime Gare Maritime et dans les sheds de Tour & Taxis avec un invité de marque, le célèbre Marsupilami.

Du 9 au 11 septembre, le neuvième art sera mis sur le devant de la scène bruxelloise avec le BD Comic Strip Festival. Un nouveau nom pour la Fête de la BD qui revient sous sa forme originelle après deux versions réinventées en raison du contexte sanitaire. Ce sera donc le grand retour des animations, des dédicaces, des conférences et des incontournables ballons pour le plus grand plaisir des bédéphiles et amateurs du genre.

Invité sur l’affiche : Le Marsupilami

Au rayon des nouveautés, cette année, le Marsupilami, célèbre animal imaginaire créé en 1952 par André Franquin, fête ses 70 ans lors du BD Comic Strip Festival. Il est le protagoniste de la magnifique affiche du festival signée de main de maître par le dessinateur belge Renaud Collin. Expo, Ballon, animations, dédicaces, le sympathique animal rebondira aux quatre coins de ce long week-end haut en couleurs.

Expos, dédicaces et animations

Plusieurs expos exceptionnelles se tiendront également dans les sheds de Tour & Taxis et du Centre Belge de la Bande dessinée. L’une d’entre elles sera consacrée au célèbre robot Goldorak et une autre à l’incontournable héros de manga Naruto. Les maisons d’édition seront également de retour avec des sessions exclusives de dédicaces et des animations pour tous. Les visiteurs pourront aussi admirer les fameux ballons géants de personnages de BD qui seront disséminés sur le site du festival. Le pavillon international reviendra enfin pour combler les amateurs de découvertes.