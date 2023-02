Gagnez votre Instax grâce au Réveil de Tipik

L’instax mini EVO, donne vie à ce que vous aimez. Sous tous les angles, dans toutes les couleurs, avec toutes les options créatives. Ce nouveau bijou de technologie offre des possibilités infinies, pour une expression unique des plus beaux moments de la vie !

Un boîtier inspiré du monde de l’analogique, au design classique, et à la silhouette racée et luxueuse. Incroyablement ergonomique, il plongera les utilisateurs dans une expérience photo inédite. Deux modes d’impression proposés : optez pour le mode " instax-Rich " pour un rendu lumineux et immersif, ou pour le mode " instax-Natural " pour une finition classique et traditionnelle. Son application dédiée disponible gratuitement sur IOS et ANDROID, via une connexion Bluetooth, vous permettra d’aller encore plus loin dans votre expérience photographique.