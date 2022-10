Gagnez votre bon cadeau pour des produits Bio

Kazidomi est un e-shop belge de produits bio fondé en 2016 par Emna Everard. Emna avait 24 ans à peine quand elle a fondé Kazidomi avec une idée simple : permettre aux consommateurs de faire leurs courses les yeux fermés et d’accéder à une offre de produits plus sains, plus naturels, moins transformés, rigoureusement sélectionnés par des experts, et ce, à prix juste toute l’année.

Comment ? Grâce à un système d’adhésion annuelle qui permet d'accéder à des réductions qui vont de 10% à 40% (25% en moyenne) et parfois même jusqu’à 50%, par rapport aux magasins bio, sans jamais faire pression sur les fournisseurs.

Aujourd'hui, le site compte plus de 20 000 membres et on y trouve plus de 4 000 produits d'épicerie, de beauté et d'hygiène, pour la maison, pour la santé (compléments alimentaires, aromathérapie, etc.), et pour bébé à prix abordables.