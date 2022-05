Gagnez vos vacances à Canet-en-Roussillon pour 4 personnes

Plongez entre MER & MERveilles !

A l’extrême sud de la France baigné de soleil, Canet-en-Roussillon est une destination qui conjugue avec talent, plaisir de la mer et authenticité d’un terroir.

Là, face à la Méditerranée, la destination décline à la fois une ville touristique et un village de traditions. 9 km de sable fin, 320 jours de soleil par an, une plage labellisée Pavillon Bleu d’Europe parsemée de clubs de plage et cette ambiance à la fois douce et branchée dont la réputation n’est plus à faire.

Lieu de villégiature privilégié, Canet comme on l’appelle ici tout simplement, a gardé ce charme où les maisons fin XIXème et années 30, les fameuses canétoises, au cachet fou, se marient à une architecture plus contemporaine. Il faut se balader sur l’espace Méditerranée, prendre le temps d’un verre face à la Grande Bleue, flâner entre les étals du marché, arpenter les rues commerçantes jalonnées de bars et restaurants qui animent les chaudes nuits de l’été et profiter tout simplement de l’air iodé et des accents catalans.