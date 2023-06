Gagnez vos tickets pour Rock Werchter 2023

C'est le plus gros festival belge, celui qui a le plus de noms qui font rêver à son affiche.

Rock Werchter se déroulera du 29 juin au 2 juillet. Avec une affiche, une nouvelle fois impressionnante, qui compte, entre autres Muse, Mumford & Sons, Fred Again, Oscar & The Wolf, Lil Nas X, Rosalia, Liam Gallagher, Christine and the Queens, Dermot Kennedy, Arctic Monkeys, Dean Lewis, Iggy Pop ou encore Tamino.

L'engouement pour ce festival est tellement dingue qu'il est ultra complet. Mais Tipik a gardé quelques tickets pour vous.