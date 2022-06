Gagnez vos tickets pour Rock Werchter 2022

C'est le plus gros festival belge, celui qui a le plus de noms qui font rêver à son affiche.

Après deux ans d'attente, Rock Werchter revient du 30 juin au 3 juillet. Avec une affiche, une nouvelle fois impressionnante, qui compte, entre autres, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons, Måneskin, The Killers, Twenty One Pilots, Keane, Sum 41, Yungblud, Anne-Marie, Lous & The Yakuza, Jorja Smith, Lewis Capaldi, Rag'n Bone Man, The Kid Laroi, ...

L'attente pour ce festival est tellement dingue qu'il est ultra complet depuis des semaines. Mais Tipik a gardé quelques tickets pour vous.