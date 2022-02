Gagnez vos tickets ciné pour "Un autre monde" dès le 23/02

Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant où il lui faut décider du sens de sa vie.

Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l'un font basculer la vie de tous.

" Un autre monde " est un film de Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain, qui sort en salles le 23 février.

