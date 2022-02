Gagnez vos tickets ciné pour " Les jeunes amants " (dès le 9/02 au cinéma)

Shauna, 70 ans, libre et indépendante a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus tôt.

Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de famille.

" Les jeunes amants " est un film réalsé en 2020 par Carine Tardieu, avec Melvil Poupaud, Fanny Ardant et Cécile de France.

►► Bande annonce ici

Le film sort en salles le 9 février prochain. La Première vous offre des tickets pour le découvrir dans le cinéma de votre choix !

Intéressé ? Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessus et en répondant à la question.

[Concours et événement sous réserve des mesures sanitaires en vigueur]