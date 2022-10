Gagnez vos Smart Pass pour le KIKK Festival à Namur !

Le KIKK Festival, du 27 au 30 octobre, c’est l’événement immanquable de cet automne à Namur. Unique en son genre, il aborde les thématiques qui agitent le monde.

Pendant 4 jours, le KIKK Festival propose une immersion et une véritable expérience dans l’univers des industries créatives et numériques. Grâce à une programmation de conférences autour de 6 thématiques (Metaverse, IA & Créativité, Communication Digitale, Design Inclusif, Art & Technologie et Data Visualisation) et à un parcours d’installations immersives et interactives (le KIKK In Town), c’est une réelle mine d’or pour les professionnels, mais aussi pour les curieux avides de sensations et de découvertes.

La Première vous offre des SMART PASS pour le KIKK Festival, donnant accès pour 2 personnes à :

toutes les conférences (40) les jeudi 27/10 et vendredi 28/10 ;

la plateforme de networking du KIKK (application de matchmaking) ;

au Creative Village où se trouve le KIKK Pro (espace de networking du festival) et le KIKK Market (où 40 projets technologiques et innovants sont exposés) ;

au KIKK in Town (parcours d'art numérique qui s'étend dans toute la ville de Namur dans lequel se trouve également l'exposition Biotopia au Pavillon) ;

2 lunches (jeudi et vendredi) et 6 boissons dans le Creative Village ;

la soirée à La Nef le jeudi 27 et la soirée au Delta le vendredi 28 ;

1 tote bag KIKK.

► Toutes les infos sur le KIKK 2022 à Namur.

Intéressé(e) et libre ? Tentez votre chance de remporter ces SMART PASS via le formulaire ci-dessous en répondant à la question.