Gagnez vos places pour Yann Tiersen au Cirque Royal

Deux ans après son dernier, dans lequel il revisitait son répertoire, Yann Tiersen revient avec Kerber, qui témoigne d’une évolution stylistique non préméditée. L'album 'Kerber' sorti fin août 2021, est précédé d'un premier morceau captivant 'Ker Al Loch'.

Fidèle à son approche sonore nuancée et subtile, le compositeur nous offre ici un monde magnifiquement texturé, hautement immersif et soignement construit dans lequel il nous invite à entrer.

►► Plus d'infos dans l'article ici.

Yann Tiersen sera sur la scène du Cirque Royal de Bruxelles le mercredi 7 septembre 20h pour nus présenter ce nouvel album et tous ses classiques.

