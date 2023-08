Gagnez vos places pour une visite du domaine historique de Waterloo entre le 01/09 et le 31/11

Découvrez le lieu historique de la bataille qui fit tomber le fameux Napoléon. Jusque fin octobre, le domaine propose des visites guidées du site tous les jours de la semaine ainsi que des animations les week-ends et jours fériés.

Au domaine, vous pourrez découvrir la vie des bivouacs, le tir au canon, la chirurgie de l'époque sous l'empire, la ferme de la bataille et le tout avec des visites guidées.

Le domaine compte également le musée du mémorial, la butte du lion, un panorama, et un installation multimédia qui vous replongera dans la bataille de Waterloo de 1815.

Alors n'hésitez plus et tentez votre chance pour remporter vos places et visiter ce site historique !

Pour plus d'informations rendez-vous sur le site officiel du domaine historique de Waterloo : Domaine de la bataille de Waterloo 1815 - Site officiel