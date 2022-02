Gagnez vos places pour "Une cérémonie" au Théâtre National

Musiq3 vous propose de tenter de remporter deux places pour le dernier spectacle du Raoul Collectif, "Une cérémonie" au Théâtre National, le 12 mars à 20h.

"Une cérémonie", c'est la dernière production du Raoul Collectif, à l'image de leur réputation, cette pièce est un véritable OVNI. Sur un vaste plateau commence une fête, la musique résonne, les chaises volent, l’alcool grise les cœurs une fois dans le gosier. Et derrière l’apparente insouciance qui se dégage du tableau, c’est le drame d’une société qui se répand, elle qui ne peut même plus enterrer ses morts. Mais sur un air de Duke Ellington et Charlie Parker la révolte commence à grandir. Le collectif invite Antigone, Don Quichotte, la tragédie grecque et Cervantès viennent prêter main forte à ce possible appel à la désobéissance, à cette interrogation sur la violence comme légitime défense, à ces menaces qui rôdent et qu’il faut tenir en respect.

Plongez dans l'univers décalé du Collectif Raoul le 12 mars à 20h au Théâtre National.

