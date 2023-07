Gagnez vos places pour Under Construction, la nouvelle exposition interactive à Namur

Remportez vos places pour l'exposition interactive Under Construction! Le plus chanceux d'entre vous repartira avec une soirée spéciale avec visite guidée de l'exposition et profitera d'un dîner à deux le 22 juillet.

Du 1er juillet au 06 août prochain, les artistes berlinois Niklas Roy et Kati Hyyppä, accompagnés d’une dizaine d’amis " makers " prendront possession du Pavillon, sur la Citadelle de Namur. Objectif : offrir au public estival l’occasion de réveiller sa créativité avec Under Construction, la nouvelle exposition interactive, en perpétuel chantier.

