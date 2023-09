Gagnez vos places pour un concert au festival Jazz à Verviers

Depuis sa création, Jazz à Verviers ne s'est pas contenté d'aligner des concerts. Le groupe de programmation s'efforce de sortir des sentiers battus en proposant des rencontres qui sont autant de grands moments musicaux voire des créations. La programmation du festival touche plusieurs styles musicaux : le jazz, le blues, la musique du monde, avec une programmation Belge et Internationale.

Parmi les artistes de cette 17e édition qui se déroulera du 8 au 30 septembre 2023 à Malmédy, Verviers et Saint-Vith : le trio Fabrice ALLEMAN /Jean-Louis RASINFOSSE et Nicolas ANDREOLI, Marlène Dorcéna, Yvan Paduart et Patrick Deltenre Quartet,...

La Première vous offre des entrées au choix pour :

Le Trio GYPSY SHMITT (avec Samsom Schmitt(guitare manouche), le pianiste liégeois Johan Dupont et Joachim Iannello) le vendredi 8 septembre 20h au CTLM à Verviers

Marlène DORCENA dans un spectacle hors normes " La femme chocolat ", en collaboration avec le maître chocolatier DARCIS. le samedi 16 septembre à 20h au Théâtre du Peigné à Verviers.

Yvan PADUART et Patrick Deltenre Quartet le samedi 30 septembre à 20h au Kino Corso à Saint Vith

Intéressé et libre pour une de ces soirées ? Tentez votre chance d'être nos invités via le formilire ci-dessous en mentionnant votre choix et en répondant à la question.