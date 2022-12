Gagnez vos places pour RUUPTUUR au Théâtre de Liège le 21 décembre !

Assistez au spectacle de RUUPTUUR au Théâtre de Liège le mercredi 21 décembre.

Danseuse et chorégraphe, Mercedes Dassy utilise son corps comme arme, comme outil, comme obstacle, comme espace d’exploration, super-objet et vecteur de son engagement dans une lutte totale.

RUUPTUUR est un quatuor féminin explosif, au sein duquel chaque danseuse conserve son propre style, qu’il provienne de la danse contemporaine, urbaine ou de la performance.

C’est lors d’un rituel joyeux, aussi tonique qu’anarchique, palpitant entre transe et cri primal, que les quatre centauresses-cyborgs, dompteuses de frousses et de contraintes, pulvérisent la morosité rampante et défient l’avenir, intrépides et fières !

