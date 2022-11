Gagnez vos places pour POLK TRIO à la Ferme du Biéreau ce vendredi 18/11 !

Accordéon, banjo, flûte et cornemuse : les trois gentlemen musician marient une musique celtique teintée d’accents bluegrass à des sonorités bien contemporaines. Ils sont accompagnés par leurs clones sur grand écran, ce qui confère au spectacle une grande diversité musicale : finger drumming, percussions, piano, marimba... Voici donc POLK TRIO. Sur des composition d'Yves Barbieux.

Polk trio est à découvrir ce vendredi 18 novembre à 20h30 à La Ferme du Biéreau à Louvain-La-Neuve !

Intéressé.e et libre ? Tentez vote chance d'être nos invités via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.

[Les gagnants recevront un email de confirmation cet après-midi. Vérifiez vos 'spams' ou courrier indésirable.]