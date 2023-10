Gagnez vos places pour les Nuits Sonores & European Lab Brussels

Cette année, autre première pour le festival : deux nuits, nommées A night with, se voient offrir leur curation à des artistes majeurs des musiques électroniques. Le samedi 14 octobre, la carte blanche est pour HAAi, dont l’histoire d’amour avec les Nuits Sonores remonte à son passage magistral avec Daniel Avery en 2018. Chanteuse dans un groupe de rock psyché en Australie, c’est à Berlin qu’elle tombe amoureuse de la culture club. Depuis, elle a développé un style de set particulier où elle navigue à travers les genres, et sa programmation généreuse pour l’édition 2023 est tout à son image : exigeante, décomplexée, et difficile à étiqueter.

Au menu pour cette nuit au Palais des Beaux-Arts ? Les lives des britanniques Karenn - projet live et studio de Blawan et Pariah, Vegyn et SCALER, ainsi que de l’anversoise Dienne, et les sets de LUXE, Tai Lokun, Boys Noize, Josey Rebelle et bien évidemment HAAi. Comme on est sympas, on vous offre 3x2 places pour l’occasion.