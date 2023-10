Gagnez vos places pour le Waterloo Historical Film Festival.

Le WAHFF en est à sa onzième édition et se tiendra à Waterloo du 12 au 15 octobre prochain. Comme chaque année, il accueillera une compétition officielle entre huit fictions historiques inédites en Belgique , huit documentaires , une sélection de longs-métrages "Hors compétition" (biopics, drames, aventure…), ainsi qu’une série d’activités et de rencontres autour de l’histoire et du cinéma. L’acteur Hippolyte Girardot sera notamment mis à l'honneur par le WaHFF à travers une exposition de ses photographies du 12/10 au 11/11 aux Ecuries de Waterloo et une rencontre le 13 octobre autour de la sortie de son livre "Un Film Disparait".