Gagnez vos places pour le Tipik Live avec 47Ter le 28 août à Bruxelles!

La Duvel 6,66% est une bière sobre avec le punch typique des bières Duvel, au goût délicieusement doux, légèrement aromatique et rafraîchissant grâce à l’utilisation des variétés de houblon les plus raffinés.

Le chaleureux design jaune et ensoleillé des bouteilles le suggère déjà : cette Duvel est douce, expressive et très facile à boire. Pour la Duvel 6,66%, pas moins de 6 variétés de houblon différentes sont utilisées. Comme pour la Duvel classique, les variétés de houblon nobles et exclusives Saaz et Styrian Golding constitue la base et sont équilibrées par quatre variétés de houblon savamment sélectionnées, notamment en appliquant la technique du dry-hopping (houblonnage à sec).