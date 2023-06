Gagnez vos places pour le "Tipik Comedy", une soirée garantie 100% humour

Écoutez Tipik dès samedi et tentez de remporter des places pour le Tipik Comedy, une soirée placée sous le signe de l’humour.

Le spectacle aura lieu le 19 juin à 20h au Théâtre de la Toison d’Or à Bruxelles.

Découvrez les 6 comédiens qui seront présents :

Laëtitia MAMPAKA

Pierre SCHEURETTE

Lisa DELMOITIEZ

Pierre-Emmanuel alias PE

André DEMARTEAU

Fanny RUWET

Vous connaissez sûrement déjà Laëtitia, Pierre, Lisa, PE et André, qui sont chroniqueurs dans le Réveil de Tipik. Ce ne seront pas les seuls de l’émission à y être : les animateurs du Réveil assisteront à la soirée. Fanny Ruwet, la chroniqueuse et humoriste belge qui travaille sur France Inter sera également présente, et ce pour notre plus grand plaisir. Vous aurez l’occasion de les rencontrer à la fin de la soirée. Fous rires garantis !