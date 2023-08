Du 12 au 23 septembre, Le Vilar présente la pièce "L'impresario de Smyrne" dans la salle de l'Aula Magna à Louvain-La-Neuve. Le Vilar vous propose de plonger dans la Venise du 18e et les scandales, disputent, histoires des artistes et comédiens, des chanteurs et metteurs en scènes d'un opéra qui se veut être le plus "fabuleux". Laurent Pelly met en scène cette œuvre de Goldoni qui représente avec splendeur la cruauté et la tendresse d'un milieu d'artistes et leur envie de réussite et de succès qui va jusqu'à l'excès.

Alors tentez votre chance et remportez vos places pour ce spectacle unique qui mêle théâtre et opéra !

Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site internet du Vilar : L'Impresario de Smyrne - Le Vilar