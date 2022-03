Gagnez vos places pour le spectacle "Quasar"

Durant la saison 2018-2019, Malik Soarès crée le projet "Quasar", un cycle de recherche et de création avec des enfants placés en foyers et familles d’accueil. Le terme " quasars " (quasiment stellaires – quasi-stellar) désigne les entités les plus brillantes et lointaines de l’univers. Dans un télescope conventionnel, il n’est pas possible de distinguer un quasar d’une étoile commune. Les enfants placés sont des " quasars sociaux " : au milieu des autres enfants, il n’est pas possible de distinguer un enfant placé. Rien ne les distingue en apparence des autres enfants mais ils sont, de fait, différents.

L’aventure Quasar est avant tout une aventure sociale. Plus qu’un spectacle ponctuel, elle déploie la volonté d’une inclusion sociale pour les enfants pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance. Au fil d’un cycle d’ateliers artistiques mené pendant neuf mois dans les Yvelines, en banlieue parisienne, avec des enfants âgés de 9 ans à 13 ans, vivant dans des foyers ou des familles d’accueil, les enfants ont rencontré et travaillé avec le metteur en scène, Malik Soarès, lui-même ancien enfant placé, et des artistes de diverses disciplines. Ce projet donne lieu à un spectacle pluridisciplinaire qui a été créé pendant la saison 2020/2021. Par la magie de la vidéo mapping, les enfants dialoguent sur scène avec Malik, une musicienne, un danseur et un comédien, présents au plateau.

Perdus au milieu du cosmos, des astronautes (les enfants de Quasar) explorent l’univers vaste des sentiments intimes pour aider une intelligence artificielle qui veut renouer avec sa propre humanité perdue : c’est quoi l’amour, la famille, la joie, la peur ?

Plus d’informations sur ce lien.

