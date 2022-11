Gagnez vos places pour le spectacle de Gilles Dal : "BLA BLA BLA"

La Première vous offre des places pour le spectacle de Gilles Dal, au Théâtre de la Toison d'Or le 9 novembre à Bruxelles.

Bienvenue dans ce spectacle vraiment très très intéressant proposé par l’éminent – et marrant – historien Gilles Dal, chasseur d’incongruités, pisteur de faux-semblants et débusqueur de lieux communs. Sa marotte : les ratés de la communication entre humains. Car il n’a échappé à personne que lorsqu’on dit A, l’autre entend B, et que c’est par hasard ou par erreur que malgré tout, le monde tourne plus ou moins rond.