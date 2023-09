Gagnez vos places pour le spectacle de Damien Jalet et Kohei Nawa à Charleroi danse le 6 octobre

Dans ce spectacle de danse, le chorégraphe Damien Jalet et l'artiste visuel Kohei Nawa proposent une mise en scène du corps impacté par ses errances. La chorégraphie veut développer l'idée que nos errances et nos voyages ont un impact sur notre façon d'être au monde et notre façon de nous déplacer. Les deux artistes sont fascinés par les transformations de formes qui vont des sculptures mobiles aux performances sculpturales.

Le mot planète, vient du grec "planaomai" et signifie errer, s'égarer. C'est dans cette optique qu'ils construisent un univers où l'imaginaire erre. Ce sont 8 corps qui sont en dialogue avec des matériaux ayant un impact sur leurs mouvements.

Alors n'hésitez plus et tentez votre chance pour cette expérience unique !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet : Charleroi danse (charleroi-danse.be)