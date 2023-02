Gagnez vos places pour le showcase exclusif de Voyou au Musée de l’Illusion !

D’origine Lilloise, le jeune Thibaud Vanhooland a commencé la musique dans un orchestre d’harmonie avant de s’initier à la pop en tant que bassiste dans différents groupes. C’est en 2019 qu’il lance son propre projet musical, avec un premier album Les bruits de la ville, nous plongeant dans une promenade urbaine. Il poursuit et précise sa trajectoire avec deux EP, dont un instrumental, et de multiples collaborations en tant que producteur avec par exemple Yelle, Vincent Delerm, ou encore les Black Lips.

Pour ce nouvel opus, Voyou nous propose une virée onirique aux mélodies chaleureuses et aux airs de bossa nova, enregistrés entre la France et le Brésil. Le décor sonore est planté : percussions aux teintes organiques, basses et guitares se mêlant à des instruments plus expressifs comme les violons, flûtes et pianos, et surtout avec la présence des cuivres très propres à cet ancien élève du conservatoire.

Chaque chanson est comme une histoire qu’il nous conte, reflet de son regard poétique sur le monde qui l’entoure. Dans ses paroles végétaux, animaux et humains se côtoient et invitent tantôt à une ode à la vie, tantôt à un éloge de la contemplation. Malicieusement, il nous balade entre chaque morceau aux airs de films miniatures.