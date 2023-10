Gagnez vos places pour Le Quiron Quartet le 5 Novembre

La salle de la Tricoterie de Saint-Gilles à Bruxelles va résonner au rythme des contrastes le dimanche 5 Novembre 2023 à 20h30 en clôture d'un dimanche au programme chargé.

Ainsi se résume le projet du Quatuor Quiron : De la musique légère et triste de l’adagio de BARBER au rythme dynamique et inquiétant de Chostakovitch’ quatuor Nr8 , réconcilier les différences en "Contrasts"…

A travers Bach Contrepoint 1 et les Béatitudes de Martinov, entre les équipes en prison qui aiment la légèreté quasi libertine, et celles des centres de soins en psychiatrie qui ont préféré de la musique vivante et inquiétante, la réconciliation s’est faite grâce à l’écoute du contrepoint de J.S Bach. Là soudainement, tous étaient à 100 % d’accord. La douce prière de Martynov vous montrera le chemin de la paix.

Les interprètes sont le Quatuor Quiron, de jeunes Bruxello-Portugais faisant grande route dans l’univers des quatuors.

Envie de voir un concert tout en contraste mais aussi route vers la paix ?

N'hésitez plus, ne manquez pas ce merveilleux évènement et participez jeu-concours Musiq3! Des places sont à gagner pour le concert "Contrasts" du Quartet Quiron le dimanche 5 Novembre 2023 à 20h30 à la Tricoterie à Bruxelles.