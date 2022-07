Gagnez vos places pour le Festival du Conte de Chiny

Du 8 au 10 juillet, la 33ème édition du Festival interculturel du Conte prendra place dans la petite bourgade de Chiny. Un festival qui se réinvente cette année et pour lequel vous avez l'opportunité de remporter des places !

Depuis 1990, le conte est à l’honneur dans la petite ville rurale de Chiny. Un festival de conteurs rassemble chaque année les amoureux du conte venus de tous les horizons de Wallonie et de Bruxelles, ainsi que du Grand-Duché du Luxembourg et de la France proche. Au fils des années, autour du festival, des activités se sont multipliées donnant à Chiny, ancienne cité des comtes, une image de cité des contes.

À l'occasion de cette 33ème édition, le festival se réinvente !

Au programme : balades contées dans le village et la forêt de Chiny, animations de rue, découverte de la Cour des Contes, spectacles dans des lieux mystérieux et insolites du village, veillée contée avec une surprise musicale à la clé, rebelle et rêveuse…Venez passer un week-end hors du temps au rythme des mots qui s’envolent et font voyager… entre Semois et châteaux.

Tout le programme ici.

Tentez de remporter un pass pour 2 jours en répondant au questionnaire ci-dessous: