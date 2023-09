Gagnez vos places pour le concert "UN INSTANT ILLUMINANT L’ÉTERNITÉ" au Max Festival du 16 septembre

"Je suis un instant illuminant l’éternité" voilà ce qu'Alexandre Scriabine dit lorsqu'il parle du rôle de l'artiste et de l'essence de la musique. c'est la pianiste Irina Lankova qui propose un programme alliant finesse, sensualité et exaltation des différents univers musicaux des compositeurs interprétés : Alexandre Scriabine, Frédéric Chopin et Sergei Rachmaninov. La pianiste Irina Lankova est une grande virtuose à l'interprétation très expressive. Elle est diplômée de l’École Gnessine à Moscou et du conservatoire Royal de Bruxelles.

"Un concert exceptionnel dans sa beauté infinie et ses émotions intenses." sont les mots des organisateurs.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : Max Festival - Un instant illuminant l'éternité