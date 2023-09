Gagnez vos places pour le concert "SPIRIT One: Clarity" de Fabrice ALLEMAN au festival de Jazz de Verviers le 15 septembre

Fabrice Alleman sera en concert le 15 septembre au festival de Jazz de Verviers. Il propose son projet "Spirit one : Clarity" qui est tout à fait inspiré et influencé par le célèbre Chet Baker. Dans ce projet, Fabrice Alleman a à cœur de présenter ses compositions mélodiques en mettant en avant une sensibilité très touchante. Il sera accompagné sur scène par deux autres instrumentistes : Nicola Andrioli au piano, et Jean-Louis Rassinfosse à la contrebasse.

Alors n'hésitez plus et tentez votre chance !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : 17ieme festival de jazz à Verviers (jazzaverviers.be)