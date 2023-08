Gagnez vos places pour le concert "REQUIEM DE FAURE" au festival Voce et Organo du 9 septembre

L'ensemble LES PASTOUREAUX propose, dans le cadre du festival Voce et Organo, un concert deuxième d'inauguration pour la restauration de l'orgue de Schyven le 9 septembre à 16h.

Dans ce concert, l'organiste Joris Verdin propose une programmation autour des années 1900. Avec tout d'abord le Requiem de Fauré, composé à l'origine pour un choeur et accompagné d'un petit orchestre de chambre. L'ensemble LES PASTOUREAUX a à coeur d'interpréter ce Requiem de la manière la plus proche possible de l'originale. Ce Requiem est aussi une vision sereine de la mort.

Dans le concert, les compositeurs et compositrice représentés seront Fauré, Alphonse Mailly, Joseph Callaerts, Cécile Chaminade et Oscar Van Durme. Parce qu'en effet, dans les années 1900, les femmes commencent à s'imposer doucement à l'orgue.

N'hésitez plus et tentez de remporter vos places pour ce concert magnifique !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : Voce Organo | Le Festival Voce et Organo 2023