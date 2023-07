Gagnez vos places pour le concert "Psyché" du 25 juillet au festival "Ars in Cathedrali"

Jean-Baptiste Monnot nous fait découvrir un programme entre conscience et inconscience. Le titre de ce concert porte bien son nom, puisque la musique de cette soirée sera de l'ordre de l'âme. Par la musique de Johannes Brahms, Robert Schumann, Franz Liszt, Marcel Dupré et Jean Guillou, Monnot emmène l'imaginaire du spectateur et le rend lui-même acteur de la musique qu'il écoute. Il y aura, dans ce concert, une dimension de l'Amour qui sera présente puisqu'il s'agit du Festival "Ars in Cathedrali". Le début du concert est à 20h dans la Cathédrale Saint Michel et Gudule de Bruxelles.

Ars in Cathedrali Programme 2023 | Cathédrale de Bruxelles (cathedralisbruxellensis.be)