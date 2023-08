Gagnez vos places pour le concert "LES SEPT DERNIERES PAROLES" du 25 août à 19h

Le concert du 25 août du festival Orferidis est l'occasion d'allier concert et lecture. Durant cette soirée, ce sont la musique de Haydn et son oratorio Les sept dernières paroles du Christ en croix, et les extraits du roman Le Dernier Jour d'un condamné de Victor Hugo qui se rencontreront. C'est une approche de la mort, proposée dans l'acceptation ou dans le rejet. Ce sont les textes de Hugo qui seront prononcés en alternance avec la musique de Haydn. Là où Haydn présente le Christ en croix face à la mort, Hugo s'oppose publiquement à la peine de mort et se prononce pour l'abolition de cette loi.

Tentez de remporter vos places pour ce concert unique du 25 août à 19h à Flamignoul dans l'Eglise Saint-Nicolas, rue des Crétias.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : Accueil (orferidis.be)