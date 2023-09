Gagnez vos places pour le concert "Legros, haute-contre de Gluck" à BOZAR le 7 octobre

Le 3 octobre, BOZAR propose un concert avec Reinoud Van Mechelen, haute-contre. Le haute-contre est un chanteur qui n'est pas contre-ténor mais un ténor qui atteint des notes très aigues. Les chanteurs de cette hauteur vocale étaient de réelles superstars dans le milieu musical du 17e et 18e siècle en France. Van Mechelen a préparé une trilogie reprenant les 3 plus importantes hautes-contre de l'époque : Pierre de Jéliote, Louis Dumesny et Joseph Legros. Reinould Van Mechelen a crée le projet a nocte temporis il y a 10 ans et est une réelle référence en matière de musique baroque.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de BOZAR : Reinoud Van Mechelen & a nocte temporis | Bozar Bruxelles