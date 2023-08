Gagnez vos places pour le concert "LE PETIT POUCET" du Festival Orferidis du 27 août à 11h

Le 27 août à 11h, c'est le conte du Petit Poucet de Charles Perrault qui sera interprété en musique grâce à la partition de Robert Schumann. C'est l'occasion de se replonger dans les contes de notre enfance et de redécouvrir les forêts sombres dans lesquelles se cachent ogres et loups. C'est dans cette atmosphère que le Petit Poucet nous rappelle qu'il ne suffit que de quelques pierres et d'une paire de bottes magiques (qui s'adaptent à tout le monde) pour sortir d'une forêt sombre.

Alors tentez de remporter vos places pour le concert du Petit Poucet au festival Orferidis le 27 août à 11h à Hulsonniaux dans l'Eglise de St-Barthélémy sur la Place St-Barthélémy.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : Accueil (orferidis.be)