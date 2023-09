Gagnez vos places pour le concert "Le monde à l’envers" au Festival de Jazz de Verviers du 9 septembre

Le festival de Jazz de Verviers fête sa 17 édition cette année et propose le concert "Le monde à l'envers" du Quartet Charlier/Sourisse/Winsberg le 9 septembre. Les trois musiciens nous racontent des histoires dans un concert où tout semble aller à l'envers. Le sens et double sens, le jeu et double jeu. Les artistes s'amusent et nous invitent à voyager autour de rêves où tout est possible. Tout et son contraire !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : 17ieme festival de jazz à Verviers (jazzaverviers.be)