Gagnez vos places pour le concert "je fus depuis toujours-je suis depuis toujours" du 8 août au festival "Ars in Cathedrali"

Dans le cadre du festival 'Ars in Cathedrali' qui met à l'honneur le thème de l'Amour cette année, l'organiste Barry Jordan, fait hommage à la musique qui célèbre les couples. dans son concert, il a souhaité reprendre des airs d'un répertoire symphonique et issus de ce qu'on appelle la "Belle époque". Son programme est donc assez axé sur les couples et l'Amour, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Nous y retrouverons Mendelssohn et sa sonate en La Majeur qu'il écrit à l'occasion du mariage de sa sœur; nous retrouverons également la suite de Péléas et Mélissandre du compositeur Fauré; la Sigfried Idyll de Wagner; et enfin une Petite Suite du compositeur Milhaud aussi écrite à l'occasion d'un mariage.

Le début du concert est à 20h dans la Cathédrale Saint Michel et Gudule de Bruxelles.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : Ars in Cathedrali Programme 2023 | Cathédrale de Bruxelles (cathedralisbruxellensis.be)