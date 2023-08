Le jeudi 14 septembre à 20h, c'est un concert sur les tempéraments qui nous est proposé par le festival Voce et Organo. Les effets de la musique sur les comportements des hommes sont connus depuis l'Antiquité et c'est durant la période baroque que les compositeurs développent et exploitent cette musique pour provoquer des émotions fortes. Les quatre tempéraments sont sanguin, colérique, mélancolique et flegmatique. Les expressions des émotions de joie, de colère, d'amour et de tristesse seront abordées dans ce concert à travers les œuvres de Monteverdi, de Buxtehude ainsi que de Purcell.

Le concert se déroulera dans l'église Notre-dame de la Chapelle à Bruxelles le 14 septembre à 20h.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : Voce Organo | Le Festival Voce et Organo 2023